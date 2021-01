Le Klipsch ProMedia 2.1 BT redessiné combine grosses basses, stéréo spacieuse et Bluetooth

Si vous n’avez pas encore amélioré votre bureau à domicile avec un système audio décent, vous devriez probablement jeter un coup d’oeil à cela. Une fois que vous en aurez terminé – nous estimons qu’environ 30 minutes d’introspection intense devraient faire l’affaire – ressaisissez-vous et jetez un œil au Klipsch ProMedia 2.1 BT (300 €).

La dernière version du système compact de la société américaine ajoute la connectivité Bluetooth pour une flexibilité bien nécessaire, tout en promettant un son suprême grâce à une paire de haut-parleurs stéréo à pavillon et un caisson de basses acoustiquement adapté. Oh, et si vous êtes tenté de rejeter cette configuration comme étant de simples « haut-parleurs d’ordinateur”, Klipsch tient à vous rappeler que le ProMedia 2.1 BT offre jusqu’à 200 W de puissance dynamique avec des tonnes de basses.