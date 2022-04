Le Kia Niro 100% électrique meilleur véhicule électrique

Le Kia Niro 100% électrique s’est classé en tête des modèles de marques généralistes dans l’étude 2022 de J.D. Power sur l’expérience client à bord des véhicules électriques. C’est ainsi la deuxième année consécutive que les clients de Kia élisent le Niro 100% électrique meilleur véhicule électrique (VE) de marque généraliste en termes d’utilisation. Pour déterminer la satisfaction des clients et leur propension à racheter un VE, J.D. Power a interrogé plus de 8 000 propriétaires de VE américains sur des critères clés tels que le coût d’utilisation, l’autonomie de la batterie, l’expérience client, le design et l’agrément de conduite.

Le Kia Niro joue un rôle clé dans les efforts d’électrification de Kia en facilitant la transition vers la mobilité durable grâce à sa gamme de motorisations à émissions faibles voire nulles. Le Niro 100% électrique est le plus vendu des trois motorisations Niro (hybride, hybride rechargeable et 100% électrique) et occupe une place de plus en plus importante au sein de la gamme Kia depuis son lancement en 2017 (2018 en France).

« Kia s’engage à proposer une gamme variée de véhicules offrant des services pratiques gages d’une excellente expérience d’utilisation », a déclaré Sean YOON, Président et CEO de Kia North America. « Ces deux victoires consécutives dans l’étude 2022 de J.D. Power sur l’expérience client à bord des véhicules électriques viennent renforcer le leadership de Kia sachant que la marque prévoit de lancer plusieurs véhicules de tourisme, SUV et MPV électriques sur différents segments d’ici à 2027. Le nouveau EV6 a rejoint le Niro dans la gamme des véhicules électriques Kia, permettant à la marque d’atteindre des ventes records en février. »

Le Kia Niro constitue la solution idéale pour les clients désireux d’adopter une conduite zéro émission sans consentir aucun compromis en termes d’habitabilité, de style et d’autonomie. Avec son autonomie en mode tout électrique de 455 km (en cycle mixte WLTP), son intérieur fonctionnel et son couple immédiatement disponible de 395 Nm, le Niro 100% électrique apparaît comme le véhicule idéal pour encourager les conducteurs à faire le choix de la mobilité électrique.

« Les véhicules électriques prennent une place de plus en plus importante dans le paysage automobile. Avec ce prix de la satisfaction client remporté par le Niro 100 % électrique pour la deuxième année consécutive, Kia démontre sa capacité à dépasser les attentes des clients VE », a déclaré Brent GRUBER, Directeur Senior, Industrie automobile mondiale chez J.D. Power.

Kia a récemment annoncé le lancement à l’été 2022 du nouveau Niro, qui héritera des caractéristiques qui font le succès du modèle actuel tout en offrant un design restylé et des technologies d’avant-garde.