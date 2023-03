Le Jabra Elite 4 polyvalent ajoute l’ANC et l’appairage multipoint

Jabra s’y connait en écouteurs sans fil à tout faire. Les modèles Hero comme l’Elite 7 Active et l’Elite 5 associent un bon son à des microphones clairs et à la résistance à l’eau exigée par les malades qui utilisent leurs pauses déjeuner pour faire de l’exercice.

Mais que se passe-t-il si vous cherchez à dépenser un peu moins d’argent ? Entrez dans le Jabra Elite 4, toujours très performant. Ce dernier ensemble de véritables écouteurs sans fil ajoute une suppression active du bruit, une connectivité multipoint et un couplage rapide des appareils pour un prix très raisonnable de 100 €.

S’inscrivant dans la gamme au-dessus de l’Elite 3 plus d’entrée de gamme, l’Elite 4 conserve également le style familier de l’entreprise et la prise en charge personnalisée de l’égaliseur via l’application compagnon pour smartphone de l’entreprise. Ils basculent des pilotes dynamiques de 6 mm et prennent en charge le codec aptX, ce qui est quelque chose de rare dans les bourgeons de moins de 100 €.

Quatre microphones intégrés sont utilisés pour la suppression active du bruit ainsi que pour les appels vocaux, vous n’aurez donc pas besoin d’augmenter le volume pour étouffer le son de vos collègues de travail ou de vos collègues de travail.

Les écouteurs du Jabra Elite 4 sont classés IP55, ils évacuent donc la transpiration et peuvent être portés sous de légères averses de pluie. Une sélection d’embouts en silicone et une forme qui épouse les contours de votre oreille externe devraient les maintenir en place même pendant l’entraînement.

La connectivité multipoint, combinée à Android Fast Pair et Windows Swift Pair, devrait signifier des transferts fluides entre smartphone et ordinateur portable, lorsque vous pressez des appels et zoomez sur des réunions entre les listes de lecture Spotify. La lecture de Spotify Tap reprend immédiatement la lecture à l’aide des commandes tactiles intégrées, sans avoir à accéder d’abord à l’application.

Vous devez vous attendre à cinq heures et demie d’écoute des bourgeons eux-mêmes, le boîtier de charge ajoutant 22 heures supplémentaires avec la suppression du bruit activée. Désactivez l’ANC et il devrait fonctionner plus près de 28 heures.