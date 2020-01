Le Hummer est de retour, et c’est un “super truck” électrique

Vous vous souvenez du Hummer ? Cela fait déjà bien longtemps que le Terminator californien, Arnold, a installé un kit électrique sur le sien pour ne plus polluer. Le SUV géant inspiré des engins blindés de l’armée américaine était devenu l’incarnation physique et routière de l’Amérique dans les années 2000. Après avoir été mis au rebut en 2010, la marque fait son grand retour. Cette fois, cependant, la monstruosité jadis gourmande en carburant ressuscite sous la forme d’un véhicule électrique. Allez comprendre… Teasant le retour de la marque sur son site Web, General Motors a expliqué que ce tout premier Hummer tout électrique retrouverait son statut de “supertruck » avec 1000 chevaux sous le capot. Le géant affirme également que cet Hummer EV sera capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes, ce qui semble assez impressionnant. L’Engin devrait être entièrement dévoilé plus tard cette année et devrait être disponible à l’automne 2021.