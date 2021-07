Le Huawei Mateview remporte le Red Dot Award

Le premier moniteur autonome de Huawei, le MateView, vient de recevoir le Red Dot Awardn, décerné par un jury d’une cinquantaine d’experts en design industriel, pour une esthétique impressionnante à un ensemble complet de fonctionnalités ».

Le Red Dot Design Award est l’un des symboles les plus reconnus de l’excellence du design industriel depuis sa création en 1955. Les prix célèbrent les meilleurs nouveaux designs au monde dans 49 catégories, reconnaissant des designs exceptionnels pour leur degré d’innovation, de fonctionnalité et de qualité formelle, parmi de nombreux autres facteurs.

Lancé début juin aux côtés du moniteur de jeu MateView GT, le MateView est un moniteur autonome doté d’un panneau 3 : 2 de 28,2 pouces avec une résolution native de 3840 × 2560. Le moniteur prend en charge 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et 100 % de la gamme de couleurs sRGB, respectivement. Avec des notes de précision des couleurs de E <2 en mode DCI-P3 [2] et E <1 en mode sRGB, le MateView garantit une expérience visuelle somptueuse et de qualité professionnelle.

Cet écran possède le premier support intégré réglable en hauteur de l’industrie qui, selon le jury Red Dot, « intègre harmonieusement le haut-parleur et les interfaces ». La conception permet un écran plus fin et une conception de lunette minimale, ce qui se traduit par un impressionnant rapport écran/corps de 94 % pour une visualisation plus immersive. De plus, la charnière en acier inoxydable reliant le panneau au support permet aux utilisateurs de repositionner sans effort l’écran à un degré optimal de hauteur et d’inclinaison avec un seul doigt.

Le menu d’affichage à l’écran (OSD) permet de régler les paramètres d’affichage ou le volume du haut-parleur. De plus, il prend en charge la connectivité filaire et sans fil, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent facilement connecter leurs ordinateurs portables, tablettes ou smartphones au HUAWEI MateView et profiter de l’espace d’écran supplémentaire pour une meilleure productivité. Ces caractéristiques de conception révolutionnaires reflètent non seulement l’expertise continue de Huawei dans la conception de produits, mais indiquent également une première étape impressionnante dans l’industrie des moniteurs, perturbant le marché avec des formes sans précédent d’interaction utilisateur intuitive et un design élégant inégalé.