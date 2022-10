Le Honor X6 promet un prix abordable et une journée d’énergie

Appareil photo à triple objectif et un écran de grande taille à prix très sage

Le dernier ajout à la gamme de smartphones X compatibles avec les portefeuilles d’Honor est officiel. Le Honor X6 ne vous coûtera que 169 €, mais est livré avec une batterie surdimensionnée et une configuration de caméra arrière à triple objectif qui devrait se frotter à des combinés beaucoup plus chers.

Avec une batterie de 5000 mAh, Honor estime que le X6 est bon pour 17 heures de vidéo en streaming avant d’avoir besoin d’un pèlerinage à la prise secteur – en d’autres termes, il durera plus longtemps que vous ne le ferez, même si vous êtes vraiment dans une nouvelle série Netflix. Pour les tâches quotidiennes, il ne devrait pas avoir de mal à tenir toute la journée et à avoir encore du jus pour le lendemain matin.

Le X6 existe en. couleurs Midnight Black et Ocean Blue, avec des goodies que vous n’attendez peut-être pas d’un téléphone d’entrée de gamme comme un bouton d’alimentation qui sert également de capteur d’empreintes digitales. Nous nous attendons à une construction entièrement en plastique à ce prix, mais à un poids sage de 194 g, cela ne devrait pas ressembler particulièrement à un jouet.

Il embarque un écran LCD de 6,5 pouces, en résolution 1600 × 720 à l’avant avec un mode eBook dédié, qui convertit tout en niveaux de gris pour une lecture plus confortable en déplacement.

Une encoche en forme de larme contient une caméra selfie 5 MP et un ensemble de trois lentilles à l’arrière. Un capteur principal de 50 MP est le point culminant de ce terminal, avec une ouverture f/1.8 et un enregistrement vidéo 1080p. Il est associé à un objectif macro 2 MP et à un appareil photo de profondeur 2 MP. Vous voudrez donc certainement vous en tenir à l’appareil photo à nombre de pixels supérieur pour obtenir des photos de la meilleure qualité.

L’alimentation provient d’un processeur MediaTek Helio G25, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage intégré. Il y a aussi un emplacement pour carte microSD pour ajouter de l’espace supplémentaire une fois que vous avez rempli le téléphone avec des applications, des jeux et des médias. Le téléphone exécute le skin Honor’s MagicUI 6.1 sur Android 12, avec Honor Share pour des transferts de fichiers rapides sans fil entre d’autres gadgets Honor.

Le Honor X6 est maintenant en vente directement sur le site Web de Hihonor et sur Amazon.