Le Honor 50 Lite disponible à 299 € sur Hihonor

Honor annonce la disponibilité de son 50 Lite. Doté d’une batterie grande capacité de 4300 mAh, de la SuperCharge de 66W et d’un écran FullView de 6,67 pouces, le 50 Lite offre une vitesse de recharge ultra rapide, une expérience visuelle immersive et des fonctions de protection oculaire contre la lumière-bleue, le tout à un prix abordable. Fonctionnant sous Android 11 avec Google Mobile Services (GMS), le 50 Lite sera disponible en France dès le 1er décembre 2021, à partir de 299 €.

Doté d’une batterie composée d’une cellule unique à double boucle d’une capacité de 4300mAh, le Honor 50 Lite offre une autonomie améliorée pour une connectivité tout au long de la journée, tout en garantissant une expérience fluide et ininterrompue. Grâce à la fonction SuperCharge de 66W qui permet de recharger 40% de la batterie en seulement 10 minutes et 100 % en 39 minutes, l’utilisateur n’aura plus la crainte de voir son smartphone s’éteindre alors qu’il est en train de surfer sur internet, de jouer ou d’écouter de la musique.

Cet Honor 50 Lite bénéficie d’un cadre ultra fin de 1,05 mm, offrant un rapport écran/corps de 94,4 %[3] pour une expérience visuelle incroyablement immersive. Doté d’un grand écran FullView de 6,67 pouces[4], il prend en charge les technologies Wide Color Gamut (DCI-P3) et True Color Display, qui accordent intelligemment les couleurs en fonction de l’environnement et améliorent la précision des couleurs affichées, garantissant ainsi aux utilisateurs une expérience visuelle unique, une clarté accrue et des couleurs plus vraies que nature.

Ce Honor 50 Lite est équipé de quatre objectifs, comprenant un appareil photo principal de 64 Mp, un appareil photo grand angle de 8 Mp, un appareil photo macro de 2 Mp et un capteur de profondeur de champ de 2 Mp. L’objectif 64 MP permet aux utilisateurs de capturer chaque moment en faisant ressortir tous les détails de l’image, le capteur grand angle de 8 Mp a un angle de vue de 106° et une ouverture f/2.4, permettant de capturer plus d’éléments dans le cadre avec facilité. Grâce à l’appareil photo macro de 2 Mp, les utilisateurs pourront saisir les moindres détails et donner vie aux plus petits sujets avec une mise au point précise, tandis que le capteur de profondeur de champ de 2 Mp offre une profondeur et des détails améliorés, donnant vie au sujet principal de la photo en mode portrait.

Cet Honor 50 Lite est doté d’un espace de stockage de 128 Go, offrant aux utilisateurs un espace suffisant pour tous leurs besoins. Il peut stocker plus de 11 000 chansons, plus de 28 000 photos ou plus de 440 vidéos HD.