Le Honor 50 débarque en France, avec son incroyable capteur 108 MP

Cet Honor 50 est l’un des premiers smartphones à être doté de la plateforme mobile Snapdragon 778G de Qualcomm et bénéficie du retour des Google Services (GMS).

En hommage aux appareils photos argentiques du siècle dernier, le HONOR 50 adopte un design « Dual Ring » composé de deux cercles concentriques au dos. S’inspirant de l’esthétique des bagues de joaillerie, le cercle supérieur comportant l’appareil photo principal est poli afin de lui donner un look luxueux.

Doté d’une batterie cellule unique à double boucle, ce smartphone peut, selon Honor, facilement supporter une journée complète d’utilisation ininterrompue grâce à sa batterie de 4 300 mAh. L’appareil est doté de la technologie HONOR SuperCharge 66W, permettant de recharger la batterie à 70 % en seulement 20 minutes à l’aide du chargeur fourni.

Équipé d’une caméra frontale de 32 MP avec angle de vue élargi à 90°, le HONOR 50 permet de prendre des selfies et même des « groupfies » avec toujours plus de monde dans le cadre. Avec son quadruple appareil photo, il est doté d’un capteur principal de 108 MP, d’un objectif grand angle de 8 MP, d’un objectif macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de champ de 2 MP.

Il propose aussi six modes de tournage multi-vidéo utilisant les caméras avant et arrière en même temps, pour filmer du contenu sous différents angles et perspectives, ainsi qu’une expérience d’enregistrement de haut vol habituellement réservée aux professionnels. L’utilisation de templates vidéo prédéfinis (Storia) permet aux utilisateurs de créer des vidéos de qualité professionnelle en quelques clics et sans aucune connaissance technique. Les créateurs de contenus vidéos peuvent également utiliser les micros de leurs écouteurs ou leurs casques sans fil Bluetooth pendant l’enregistrement vidéo, offrant ainsi une expérience de vlogging clef en main.

Côté affichage, cet Honor 50 est équipé d’un écran OLED de 6,57 pouces, incurvé à 75o, d’une résolution FHD+ de 2340×1080. L’écran peut reproduire 1,07 milliard de couleurs et couvre 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3, offrant ainsi des images époustouflantes, des détails nets et précis et une expérience colorée et immersive. Il bénéficie d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, et d’un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, promesse d’une réponse élevée de l’écran tactile, pour une expérience de visionnage et de jeu exceptionnelle avec un input lag réduit. Grâce à un taux de rafraîchissement dynamique intelligent que les utilisateurs peuvent ajuster en fonction des actions à l’écran, il est également possible de réduire la consommation d’énergie.

Honor 50, 549 € en version 6/128 Go, 599 € en version 8/256 Go.