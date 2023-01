Bien que nous possédions le HomePod Mini depuis plus de deux ans, ce qui nous manquait vraiment, c’était un remplacement plus important du HomePod qui a été révélé en 2017, introduit en 2018 et abandonné en 2021.

Cette nouvelle enceinte HomePod prend en charge l’audio spatial et coûtera 349 €, ce qui est légèrement moins cher que l’original mais pas de manière significative, et est toujours plus cher que l’Amazon Echo Studio. Le HomePod de 2e génération prend désormais en charge la nouvelle norme de maison intelligente Matter et agit comme un hub domestique permettant d’accéder aux appareils lorsque vous n’êtes pas chez vous. Et il est disponible comme avant en blanc ainsi qu’en une couleur minuit plus foncée (différente du charbon de bois de l’original).

Nous savions qu’Apple travaillait sur une nouvelle version depuis environ six mois maintenant. En juin dernier, nous avons appris qu’Apple travaillait sur un nouveau HomePod rappelant étroitement à la conception et aux performances sonores du modèle d’origine avec quelques modifications. Et c’est ce que nous avons.



Au lieu de la puce S8 supposée des nouvelles montres Apple, HomePod 2 utilise le processeur S7 de l’Apple Watch Series 7. Apple ne fait pas grand cas des nouvelles innovations Siri ici, mais il est capable de vous avertir en cas de fumée ou de monoxyde de carbone. L’alarme se fait entendre dans votre maison. L’appareil dispose également d’un nouveau capteur de température et d’humidité, ce qui vous permet de créer des domotique en fonction de ces facteurs, par exemple.

L’arrangement audio est différent, puisqu’il y a maintenant cinq tweeters à formation de faisceaux au lieu de sept. Comme avec d’autres produits concurrents, il reconnaît les réflections sonores des surfaces proches pour déterminer l’emplacement de l’appareil, par exemple s’il est contre un mur ou autoportant. Comme avec les anciens modèles de HomePod, vous pouvez transférer des appels et de la musique sur votre HomePod depuis votre iPhone. Vous pouvez également créer une paire stéréo, bien que vous ayez besoin de deux HomePod de la même génération.

HomePod 2 – ou comme Apple l’appelle, le nouveau HomePod – est disponible à la commande en ligne à partir d’aujourd’hui, avec une disponibilité à partir du vendredi 3 février. Apple affirme que le HomePod comprend un placage à l’or recyclé à 100% sur les circuits imprimés et des éléments de terres rares recyclés à 100% dans l’aimant du haut-parleur. Le tissu en maille est également entièrement recyclé.