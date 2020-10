Le Google Pixel 5 passe à la la 5G et son appareil photo s’améliore encore

Le Pixel 5 embarquera un écran 6 pouces avec un écran OLED flexible FHD + , pour ne classification IP68, ilsera donc entièrement protégé contre la poussière et une averse de pluie bretonne ne sera pas un souci. Bien qu’il n’essaie pas de rivaliser avec les modèles les plus puissants, il fonctionnera avec un Snapdragon 765G et 8 Go de RAM?

C’est la première fois que Google introduit la 5G dans la gamme Pixel, histoire de télécharger des films en quelques secondes… Mais pas en France ! Il dit également tenir jusqu’à 48 heures, en mettant en veille les applications qui ne sont pas utilisées pour conserver autant de jus que possible.

Célèbres pour son logiciel photo, les Pixel 5 et 4a respectivement, embarquent un nouvel objectif ultra-large et apportent le traitement en basse lumière en mode Portrait, ce qui signifie que les sujets devraient être bien éclairés même dans les scénarios les plus délicats. La vidéo propose trois nouveaux modes de stabilisation, y compris Cinematic Pan.

Avec une partie arrière du boîtier composée à 100 % d’aluminium recyclé afin de réduire au maximum son empreinte carbone, le Pixel 5 sera disponible à partir du 15 octobre au prix de 629 € .