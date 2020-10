Le Google Nest Audio fait un régime et monte le son

Prenant beaucoup moins de place sur l’étagère que le Google Home Max, le Google Nest Audio plus mince de 17,5 cm de haut sera disponible en coloris galet et charbon. Une enceinte composée à 70% de plastique recyclé.

Ce nouveau modèle proposerait, selon Google, un son 75% plus puissant que le premier Google Home. À l’intérieur, on trouve un haut-parleur de graves de 75 mm et un tweeter de 19 mm qui devraient offrir plus de basse, de volume et de clarté. La technologie Ambient IQ lui permet d’ajuster le volume au bruit de la maison. Trois microphones sont utilisés pour capter les voix pour Google Assistant, et ils peuvent être désactivés en faisant glisser un bouton. Vous pouvez également associer Nest Audio avec d’autres appareils Nest, notamment Nest Mini et Nest Hub Max. Toutes les enceintes connectées de la maison peuvent former un groupe et jouer la même musique sur chaque appareil. Il est également possible de passer de la musique d’un appareil à un autre par simple commande vocale.

Disponible dès aujourd’hui en précommande sur le Google Store pour 99,99 €.