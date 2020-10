Le Google Chrome Cast est livré avec sa propre télécommande

Plus besoin d’utiliser un smartphone car le Google Chrome Cast exécute son propre système d’exploitation dédié. Il se branche sur le port HDMI de votre téléviseur, un peu comme une clé Amazon Fire TV ou une Roku. Sa technologie de pointe lui permet d’offrir une expérience haut de gamme avec une compatibilité Dolby Vision et une qualité d’image jusqu’en 4K HDR à 60 fps.

Appuyez simplement sur le bouton de la télécommande et maintenez-le enfoncé pour lancer l’Assistant Google et demander à vous montrer des émissions de télévision de science-fiction ou allumer les lumières et augmenter la température, uniquement si votre maison est suffisamment intelligente. Ses utilisateurs pourront désormais accéder à plus de 6 500 applications (dont Disney+, Netflix, Canal+, France tv ou encore YouTube) et des centaines de milliers de films et séries organisés par genre. Et pour tous les indécis, l’onglet “Pour vous” offrira des suggestions personnalisées et basées sur les préférences de chacun.

Disponible pour 69,99 € en Neige, Aurore et Cie (blanc, rose ou bleu, quoi) le 15 octobre. Pprécommande sur le Google Store