Le Gogoro Eeyp 1S ultra-léger débarque en France

Gogoro sort en France son e-bike Eeyo 1s, qui ne pèse que 11,9 kg. Deux fois moins lourd que les vélos électriques classiques, l’Eeyo 1 est conçu en fibre de carbone renforcée de Kevlar dans un cadre ouvert distinct offrant une conduite urbaine légère et assistée électriquement. Au cœur de sa conception agile et réactive se trouve le nouvel Eeyo Smartwheel, intégrant moteur, batterie, capteur de couple et connectivité intelligente dans le moyeu arrière compact.

“Avec son design ultraléger emblématique et l’Eeyo Smartwheel, l’Eeyo 1 établit une nouvelle norme pour les vélos qui sont traditionnellement lourds”, explique Horace Luke, fondateur et CEO de Gogoro Inc. “L’Eeyo 1 est une approche innovante des défis de transport hyperlocaux et multimodaux que rencontrent les citadins chaque jour. Nous l’avons conçu de manière à ce que les cyclistes puissent se frayer un chemin à travers la circulation dense de la manière la plus rapide et la plus agile possible”.

L’Eeyo 1 sera disponible en Europe en deux modèles, l’Eeyo 1s et l’Eeyo 1. Disponible dès aujourd’hui en France, l’Eeyo 1s (4699 €) est disponible dans une finition mate blanc chaud et se caractérise par un cadre, une fourche, une tige de selle, un guidon et des jantes en fibre de carbone, le tout pour un poids de 11,9 kg seulement. L’Eeyo 1 (4399 €) sera disponible dans deux couleurs distinctes, bleu nuage ou orange homard, et sera doté du même cadre et de la même fourche en fibre de carbone que le modèle 1s, mais avec une tige de selle, un guidon et des jantes en alliage. Il pèse 12,4 kg, soit la moitié du poids des vélos électriques classiques.

Facile à conduire, chaque composant a été choisi pour sa durabilité et pour être presque sans entretien. Les deux modèles de l’Eeyo1 sont dotés d’une assistance intelligente qui détecte la puissance du pédalage et offre un contrôle, une puissance et une vitesse accrus, de deux modes d’assistance – Sport et Eco – offrant une autonomie de 65 à 90 km* sur une seule charge, et d’un entraînement par courroie Gates Carbon sans graisse à la place d’une chaîne traditionnelle pour une meilleure durabilité. L’Eeyo 1 est livré avec un chargeur qui s’enclenche facilement autour du moyeu de la Smartwheel pour recharger le vélo après l’utilisation.

La géométrie sportive et avant-gardiste du cadre de l’Eeyo 1 est extrêmement agile pour rouler dans les rues des villes, sur les pistes cyclables. Le cadre ouvert est solide, léger et lisse, et permet de porter facilement le vélo sur l’épaule du cycliste dans un appartement, dans une station de métro ou dans les transports publics.