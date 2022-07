Le Gaming Hub Samsung disponible sur les Smart TV Samsung et Smart Monitor 2022

Annoncé à l’occasion du CES de Las Vegas en janvier dernier, le Gaming Hub Samsung est désormais disponible sur l’ensemble des Smart TV 2022 de Samsung (Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED et Lifestyle), ainsi que sur la gamme Smart Monitor 2022. Basée sur le système d’exploitation Tizen, cette nouvelle plateforme innovante vient révolutionner l’univers du gaming sur les Smart TV Samsung.

Le Gaming Hub Samsung allie le meilleur des caractéristiques techniques du téléviseur et de ses fonctionnalités Smart pour proposer aux gamers une expérience optimale. Ces derniers bénéficient d’un accès instantané à leurs jeux préférés dès l’écran d’accueil du TV et peuvent y jouer sans PC ou console. Pour ce faire, Samsung s’est en effet associé à des partenaires de prestige leaders du secteur, tels que NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia ou encore Microsoft, via l’application Xbox, dont la disponibilité sur le Gaming Hub Samsung a récemment été annoncée.

Les gamers bénéficient également de l’expertise de Samsung, leader mondial sur le marché des TV pour la 16e année consécutive, dans la conception de téléviseurs capables de répondre à leurs attentes et besoins. C’est notamment le cas des Neo QLED QN90B en 43 et 50’’ et QN95B, qui assurent un temps de réponse ultra-rapide (faible input lag), une résolution 4K 144 Hz pour une fluidité incomparable et la connectique HDMI 2.1 sur l’ensemble des ports, garantissant la compatibilité du TV avec les consoles next-gen et une image sans saccade.