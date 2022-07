Le Festival Tomorrowland diffusé  pour la première fois en Dolby Atmos

Dolby annonce que l’incontournable festival de musique électro Tomorowland, qui est diffusé en direct du 15 Juillet au 4 Août, sera pour la première fois disponible en son immersif Dolby Atmos. Tomorrowland accueille chaque année 600 000 personnes de plus de 200 pays. Au cours des 16 dernières années, il est devenu un véritable phénomène mondial qui relie les gens de tous les coins du monde.

Cette année la magie de la 16e édition de Tomorrowland sera diffusée en direct en Dolby Atmos sur l’application Tomorrowland et sur le navigateur Safari. De l’événement, deux scènes seront diffusées en direct dans ce format audio immersif (dont la scène principale). Dolby Atmos est une technologie audio spatiale innovante qui va au-delà des capacités de la stéréo et du son surround, offrant une expérience plus riche, complète et immersive. La musique diffusée en direct est entendue et ressentie tout autour de l’auditeur, ce qui lui permet de vivre la musique de l’intérieur et de se rapprocher des artistes qu’il aime.

Tomorrowland sera l’un des premiers festivals de musique en Europe à diffuser en direct avec du son immersif Dolby Atmos, qui fête cette année ses 10 ans. A l’origine créé pour le cinéma, il offre maintenant ses possibilités créatives sans précédent aux autres expériences de divertissement comme la musique (avec des milliers de titres déjà disponibles), le sport, les podcasts, les jeux vidéo, les films et séries télévisées.

www.tomorrowland.com