Le Fairphone modulaire 3+, recyclé et amélioré

Chez Stuff, nous ne sommes pas en mesure de faire la leçon à qui que ce soit sur la mise à niveau inutile de leurs gadgets, mais si vous voulez faire votre part pour l’environnement sans sortir complètement du réseau, vous pourriez faire bien pire que le nouveau Fairphone 3 sous Android. + (469 €). Fabriqué à partir de plastique recyclé à 40%, il est livré avec un processeur Qualcomm 632, 4 Go de RAM, un écran Full HD de 5,7 pouces, une batterie de 3000 mAh et des caméras 48 MP / 16 MP améliorées. Contrairement à la plupart des smartphones, les Fairphones sont modulaires, de sorte que les éléments individuels peuvent être mis à niveau plutôt que d’avoir à tout jeter. Vous avez un Fairphone 3 et vous voulez essayer ces capteurs photo plus pointus? Vous pouvez simplement les acheter et les faire monter sur votre engin pour une fraction du coût d’un tout nouveau terminal. Vous pouvez pré-commander à la fois les 3+ ou simplement les nouveaux modules de caméra (70 € jusqu’en octobre, après le prix monte à 94,90 €) maintenant, ou attendre le 14 septembre.