Le DTS Play-Fi invite le son surround sans fil sur les téléviseurs Wi-Fi

Compatible avec les normes Wi-Fi standard, le home cinéma Play-Fi dote les téléviseurs d’une qualité de son surround unique en son genre, sans surcoût. Les téléviseurs équipés du home cinéma DTS Play-Fi arriveront sur le marché au troisième trimestre 2021. Ils seront compatibles avec l’écosystème existant de barres de son, enceintes et amplificateurs Play-Fi déjà sur le marché.

La dernière innovation de DTS Play-Fi résout certains problèmes de longue date rencontrés par le secteur, liés à la mauvaise qualité de son présentée par des téléviseurs de plus en plus minces, ou à l’attrait limité que présente le son surround dans un environnement domestique en raison des défis esthétiques posés par les enceintes filaires et les câbles HDMI. Le home cinéma Play-Fi propose un certain nombre de configurations pour améliorer sans fil les performances audio d’un téléviseur et doter n’importe quelle pièce d’un son surround réaliste.

Les utilisateurs de téléviseurs dotés d’un système home cinéma Play-Fi pourront :

• Utiliser les haut-parleurs intégrés du téléviseur dans le cadre du système surround, ou les mettre à niveau avec une barre de son compatible Play-Fi / des haut-parleurs avant compatibles Play-Fi pour améliorer la qualité audio sans câblage disgracieux entre les téléviseurs et les haut-parleurs / dispositifs externes ;

• Ajouter des enceintes compatibles Play-Fi en tant qu’enceintes surround pour immerger l’auditeur ;

• Ajouter jusqu’à deux subwoofers compatibles Play-Fi pour apporter au téléviseur des basses profondes qui feront trembler la pièce ;

• Utiliser les fonctionnalités complémentaires de Play-Fi comme le regroupement multi-pièces du téléviseur, avec des haut-parleurs compatibles Play-Fi pour la musique et le son de la télévision, et l’écoute au casque via une application.

DTS Play-Fi s’adapte automatiquement au nombre d’enceintes connectées au téléviseur, offrant aux utilisateurs une solution modulaire pour répondre aux besoins de leur pièce ou mettre leur système à niveau au fil du temps, lorsqu’ils achèteront des composants supplémentaires.

« Nous sommes ravis de mettre sur le marché la toute dernière technologie home cinéma DTS Play-Fi », a déclaré Dannie Lau, directeur général de DTS Play-Fi. « Les consommateurs n’ont plus besoin de sacrifier l’esthétique pour bénéficier d’une expérience audio améliorée. Ils peuvent obtenir une meilleure qualité de son en utilisant simplement un subwoofer sans fil discrètement disposé, ou en se construisant un home cinéma haute performance grâce à une gamme complète de haut-parleurs et de subwoofers sans fil.

L’écosystème DTS Play-Fi présente la plus grande collection de produits de l’espace audio sans fil domestique, avec des centaines d’enceintes, téléviseurs, barres de son, décodeurs et récepteurs A/V interopérables, au catalogue de plus de 30 grandes marques d’électronique grand public. Il offre aux clients la possibilité de trouver le produit adapté à leurs besoins individuels et de le faire fonctionner au sein de leurs systèmes.