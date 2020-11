Le DJI Mini 2, le. successeur du Mavic Mini, a tout d’un grand et peut filmer du ciel en 4K

Avec le Mavic Mini, DJI a joué les autorités d’une manière ingénieusement effrontée. Vu les nouvelles lois exigeant que les drones grand public pesant 250 g ou plus soient enregistrés avant utilisation, DJI dégainait son drone dépliant le plus performant à ce jour, le Mavic Mini pesant… 249 g.

Un an plus tard, il a donc un successeur, le Mini 2. Malgré l’abandon de la marque Mavic (DJI aime faire ça), il s’agit bien d’une évolution du petit drone de l’année dernière. Il pèse le même poids et semble assez identique, mais la caméra du Mini 2 bénéficie d’une résolution considérable – jusqu’à 4K en 30 im/s. Vous pouvez toujours filmer en 1080p / 60 im/s pour des images plus fluides, ainsi que saisir des images fixes en 1080p. Vous obtenez une minute supplémentaire de temps de vol, une accélération plus rapide, divers modes de prise de vue dans l’application et une portée sans fil améliorée. Mais il n’y a toujours pas d’évitement automatique d’obstacles – les mauvais pilotes sont priés d’être prudents.

Ce DJI Mini 2 est disponible à l’achat dès maintenant pour 459 €, soit plus que les 399 € de l’an passé, avec le drone, le contrôleur et une batterie. Le Fly More Combo à 599 € ajoute deux autres batteries,une station de recharge et un étui de transport.