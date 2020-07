Le dernier pad sans fil de 8BitDo est conçu pour les jeux Xbox nomades

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de jouer à des jeux vidéo, vous pouvez être sûr que 8BitDo dispose d’un contrôleur pour vos besoins. Et alors que Microsoft se prépare pour sa nouvelle génération vers le streaming de jeux haut de gamme, 8BitDo a remodelé son pad Bluetooth SN30 Pro en conséquence. Avec la manette, vous pouvez jouer à des jeux Xbox sur des tablettes et des téléphones Android, en les diffusant directement depuis la plate-forme de la société Redmond, toujours sous le nom de Project xCLoud au moment de la rédaction. Le pad ressemble toujours à un acte élégant de contrôleur SNES, mais est maintenant livré avec un style Xbox, y compris le bouton Guide central familier. Le SN30 Pro pour Android (45 $) tient 16 heures entre deux charges et 8BitDo permet à tous les passionnés de Halo de remapper les boutons et d’ajuster la sensibilité des déclencheurs et des bâtons.