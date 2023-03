Le dernier moniteur UltraGear de LG est une centrale électrique HDR de 49 pouces 240 Hz, 32:9 et plus grand que certains téléviseurs

En matière de moniteurs de jeu, LG propose du sérieux. Sa gamme UltraGear offre une haute résolution ainsi que des fréquences d’images rapides. Mais son dernier ajout va encore plus loin, avec un mastodonte HDR de 49 pouces. Avec une prise en charge HDR, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un rapport d’aspect de 32: 9, ce nouveau moniteur améliorera n’importe quelle configuration de jeu.

Le dernier moniteur de jeu UltraGear de LG a fait la une des journaux avec un écran géant de 49 pouces. C’est plus gros que certaines télés sur le marché ! Derrière cet écran se trouve une dalle de 5 120 x 1 440 prenant en charge DCI-P3. Vous trouverez également la certification DisplayHDR 1000 complète, ce qui signifie que vous pourrez afficher le contenu en Full HDR jusqu’à 1000 nits de luminosité. Notez que cet UltraGear est rétro-éclairé par un panneau LCD, ce qui signifie qu’il ne fonctionnera pas aussi bien que les alternatives OLED sur le marché.

Heureusement, LG a quelques fonctionnalités supplémentaires dans sa manche. Ce moniteur offre un rapport d’aspect de 32: 9, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms en pixels. De plus, il s’agit également d’un écran incurvé, avec un indice de courbure de 100R. Cela contribuera à rendre le contenu que vous visualisez à l’écran encore plus immersif. Et en prime, les bordures de ce moniteur sont minces, ce qui vous donne une vue moins gênante du contenu affiché.

Outre l’affichage, le dernier moniteur UltraGear de LG est doté de fonctionnalités intéressantes. Il prend en charge le mode image dans l’image et une vue multitâche côte à côte, vous permettant de profiter de l’espace supplémentaire de l’écran. De plus, il existe un menu de jeu dédié pour les commandes d’affichage, un compteur FPS, la prise en charge AMD FreeSync Premium Pro et une prise casque certifiée DTS.

Prêt à voir grand avec le dernier moniteur de jeu de LG ? L’UltraGear de 49 pouces est disponible à la commande directement auprès de LG pour 1300 $. Il porte le numéro de modèle accrocheur 49GR85DC-B, si vous avez du mal à le trouver en ligne.