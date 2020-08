Le dernier disque SSD My Passport de Western Digital, presque deux fois plus rapide que son prédécesseur

D’accord, les disques SSD ne sont peut-être pas aussi excitants que les téléviseurs dotés de technologies ou les smartphones phares. Mais les solutions de stockage de premier ordre valent absolument la peine d’être mises en lumière. Prenez le nouveau disque SSD My Passport de Western Digital. Ce lecteur élégant de la taille d’une paume permet aux utilisateurs de déplacer et de modifier du contenu en un temps record grâce à la technologie NVMe qui offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 1050 Mo / s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1000 Mo / s, ce qui le rend presque deux fois plus rapide que son prédécesseur. Il comporte même un cryptage matériel AES 256 bits pour vous aider à protéger vos précieux fichiers, et une résistance aux chocs, aux vibrations et aux chutes pour compenser les chocs et les éraflures accidentelles. Attendez-vous à payer environ 150 € pour le modèle 500 Go et 250 € pour l’édition 1 To.