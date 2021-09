Le dernier Defender de Land Rover, un tout-terrain sur mesure conçu pour Bond

Si vous construisez un engin sur mesure inspiré de Bond mais que vous ne l’équipez pas d’un siège éjectable, est-il même digne du badge 007 ? C’est quelque chose que les acheteurs du dernier Defender en édition limitée de Land Rover pourront envisager dans un style approuvé par Q. Construit pour célébrer la 25e sortie (officielle) à l’écran du deuxième meilleur agent secret de Grande-Bretagne (après Johnny English), le V8 Bond Edition ne ménage pas les gadgets au profit de performances.

Sous le capot, on trouve le moteur suralimenté de 5,0 litres 525 ch du Defender V8, bon pour le 0-100 km/h en un éphémère 4,9 sescondes. Inspiré par les tout-terrains noir sur noir vus dans No Time To Die (sortie le 6 octobre), un « Extended Black Pack » imprègne l’édition Bond d’une menace discrète digne des meilleurs du MI6. Les badges 007 au dos sont moins utiles pour voler sous le radar. Et les plaques de roulement. Et projeté dans les graphiques de la lampe de flaque d’eau. Pourtant, au moins le système d’infodivertissement de 11,4 pouces vous permet de vous détendre. Dépêchez-vous, il n’y en a que 300…