Le dernier casque audiophile de Sennheiser est le roi des basses

Le HD 660S2 équilibre habilement le son pour une expérience d’écoute haut de gamme.

Sennheiser est assez connu pour produire des écouteurs de très haute qualité. La marque propose toute une gamme d’écouteurs dédiées aux audiophiles – la série HD 600. Et la dernière édition de la gamme augmente les basses pour un paysage sonore savamment équilibré. Et voici le HD 660S2.

Ce qui manque au dernier Sennheiser en termes de nom accrocheur, il le compense largement en qualité sonore. Il combine des haut-parleurs dynamiques de 42 mm avec un diaphragme de 38 mm pour offrir un son percutant à partir des HD 660S2. Alors que le design semble quelque peu familier, comparé au prédécesseur du casque, Sennheiser a apporté quelques modifications subtiles mais significatives.

Ce casque peut atteindre un minimum de 70 Hz, par rapport aux 110 Hz que le modèle précédent pouvait atteindre. Le résultat ? Vous devez vous attendre à des basses profondes, riches et complètes de la part des écouteurs, parfaits pour l’oreille d’un audiophile. Les dernières nouveautés de Sennheiser atteignent également une impédance de 300 ohms, ce qui signifie que vous pourrez les brancher à un adaptateur hi-fi. Et avec un dos ouvert, ce nouveau casque offrira un son plus clair avec une scène sonore plus perceptible. Peut-être ne le porterez-vous pas dans le bus – à moins que vous n’aimiez les looks amusants, bien sûr.

Envie d’un son de très haute qualité à partir d’un casque audiophile ? Ce Sennheiser HD 660S2 est disponibles en pré-commande pour 599 € et sera expédié à compter du 21 février. Il est livrés avec deux câbles de 1,8 mètre avec différents adaptateurs à l’extrémité et quelques adaptateurs supplémentaires dans la boîte. Vous pourrez le brancher facilement sur la plupart des équipements hi-fi.