Le crossover Kia EV6 élu Voiture Européenne de l’Année 2022

Le nouveau crossover 100% électrique de Kia a devancé de redoutables concurrents – Renault Mégane E-Tech, Hyundai IONIQ 5, Peugeot 308, Škoda Enyaq iV, Ford Mustang Mach-E et Cupra Born – pour remporter cette distinction, EV6 doit sa victoire à deux atouts majeurs : son excellente autonomie en conditions réelles et sa technologie de recharge ultra-rapide/Reposant sur la nouvelle plateforme E-GMP, dédiée aux véhicules électriques, EV6 peut parcourir jusqu’à 528 kilomètres avec une simple charge, et seules 18 minutes suffisent pour recharger sa batterie de 10 à 80%.

Kia EV6 a décroché la victoire en totalisant 279 points, suivi de la Renault Mégane E-Tech

(265 points), de Hyundai IONIQ 5 (261 points), de la Peugeot 308 (191 points), du Škoda

Enyaq iV (185 points), de la Ford Mustang Mach-E (150 points) et de la Cupra Born (144

points).

Frank JANSSEN, Président du jury du prix de la Voiture de l’Année, a déclaré : « C’est

une belle surprise de voir Kia EV6 décrocher ce prix. Il était plus que temps que la marque

et le Groupe remportent cette distinction tant ils ont travaillé d’arrache-pied pour développer ce véhicule. Le rythme de progression de Kia est vraiment impressionnant. »

Jason JEONG, président de Kia Europe, a déclaré : « C’est un grand honneur pour nous

d’avoir obtenu le titre de la Voiture Européenne de l’Année 2022 avec EV6, le tout premier

modèle Kia à décrocher cette prestigieuse récompense. EV6 est un véritable modèle de

référence qui a été conçu dès le départ pour rendre la mobilité électrique à la fois ludique,

pratique et accessible en associant une autonomie exceptionnelle en conditions réelles, une

capacité de recharge ultra-rapide, un intérieur spacieux à la pointe de la technologie et une

expérience de conduite des plus gratifiantes. EV6 préfigure avec brio les futurs modèles qui

viendront enrichir notre gamme de véhicules électrifiés à l’avenir. »

EV6 est le premier véhicule 100% électrique de Kia à reposer sur sa nouvelle plateforme

internationale modulaire électrique (E-GMP). Fort de cette plateforme dernier cri, EV6 a pu

s’affranchir des nombreux compromis auxquels sont confrontés les véhicules électriques

développés sur des plateformes conçues à l’origine pour des véhicules à moteur thermique.

Bénéficiant directement des atouts de la plateforme E-GMP, EV6 offre une habitabilité de

tout premier ordre, une autonomie exceptionnelle de 528 km et une capacité de recharge

ultra-rapide en 800 V permettant aux clients de recharger leur véhicule de 10 à 80% en

seulement 18 minutes.

Ce trophée de la Voiture Européenne de l’Année 2022 vient enrichir le riche palmarès de

EV6 qui a déjà décroché un grand nombre prix au niveau international depuis son lancement l’année dernière. Autres titres récemment obtenus : prix de la Voiture de l’Année 2022 en Irlande, prix « Car of the Year » 2022 de What Car?, prix du Crossover de l’Année lors des TopGear.com awards 2021, lauréat de la catégorie « Premium » aux « German Car of the Year » (GCOTY) Awards, Trophée de L’argus 2022 du Meilleur SUV familial et crossover et co-vainqueur de la toute première édition des « Best Cars of the Year Awards » 2021/2022. EV6 est le premier des sept modèles 100% électriques que Kia prévoit de lancer d’ici à 2026. Ce crossover 100% électrique jouera un rôle clé dans la transformation de Kia, qui entend devenir un fournisseur de solutions de mobilité durables de premier plan au niveau mondial.