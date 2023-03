Le contrôleur DDJ-FLX10 de Pioneer mixe à la volée

Les DJ qui souhaitent aller au-delà du simple enregistrement de disques pourraient penser à s’enfermer dans le studio pour produire des morceaux – mais où est le plaisir là-dedans ? Le nouveau contrôleur 4 canaux DDJ-FLX10 de Pioneer va très loin sur les mashups en direct, vous pouvez donc mélanger les pistes à mi-performance.

La nouvelle technologie de séparation des pistes optimisée par le logiciel standard de l’industrie rekordbox divise les chansons chargées dans la bibliothèque du contrôleur en voix, batterie et autres instruments, afin que vous puissiez les découper et les placer sur d’autres pistes à mi-parcours. Des boutons dédiés avec des LED à code couleur mettent les trois à portée de main, tandis que les affichages personnalisables de la molette de jog affichent encore plus d’informations à grain fin que ce qui était affiché pour le toujours populaire DDJ-1000. Quatre modes d’affichage différents vous permettent de choisir la quantité de détails, tandis que les jog wheels eux-mêmes s’allument de différentes couleurs pour indiquer les différentes parties d’une piste.

Il est entièrement compatible avec d’autres logiciels DJ comme Serato DJ Pro, et joue également bien avec le nouvel outil Mix Point Link trouvé dans rekordbox pour des transitions fluides sans avoir à compter ou à appuyer physiquement sur play. Ce sera pratique si vous êtes occupé à jongler avec des coupes de choix de l’autre côté du contrôleur. Une sortie DMX signifie également qu’il n’est pas nécessaire de transporter une interface externe pour contrôler les systèmes d’éclairage externes – tout peut être fait via rekordbox, soit manuellement entre les concerts, soit automatiquement en fonction du BPM.

Pioneer a également amélioré les faders avec de nouveaux curseurs à 4 capteurs, au lieu de ceux à 2 capteurs sur le DDJ-1000, pour un réglage précis du volume et un fondu enchaîné, quelle que soit la minuscule du mouvement.

Il y a beaucoup plus pour continuer la fête, y compris 16 pads d’effets généreux (huit de chaque côté), un doublage instantané des pistes pour le scratch sur le deuxième pont et une connexion USB-C pour une connexion par câble unique à un ordinateur portable.

Le DDJ-FLX10 est en vente dès maintenant au prix de 1649 €, auprès de tous les revendeurs habituels de Pioneer DJ.