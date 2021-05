Le ConceptD SpatialLabs d’Acer est doté d’une 3D stéréoscopique sans lunettes

Ah, le rêve d’une 3D sans lunettes… Eh bien, la flamme n’a pas été complètement éteinte. Ll’ordinateur portable ConceptD SpatialLabs 3D d’Acer vient la ranimer. Ce ConceptD SpatialLabs utilise un écran 4K 2D de 15,6 pouces avec une lentille à cristaux liquides sur le dessus pour former un écran qui peut basculer entre les vues 2D et 3D.

Ceci est combiné avec une caméra stéréoscopique pour suivre votre tête et vos yeux, permettant aux créateurs d’examiner leur travail en temps réel et à 360° sans avoir besoin de deux caractéristiques La caméra génère des informations sur la position de votre tête, alors déplacez-vous légèrement vers la gauche ou la droite et elle fera pivoter les modèles 3D en conséquence. L’affichage est réglé en mode 2D par défaut jusqu’à ce que vous lanciez le SpatialLabs Experience Center, où le mode 3D lui permet d’afficher une image différente pour chaque œil.

Le marché cible de cet ordinateur portable est au mieux de niche (animateurs, concepteurs CAO et concepteurs de jeux). C’est pourquoi Acer a annoncé un programme de développement pour Unreal Engine – considéré comme la plate-forme de création 3D en temps réel la plus puissante, derrière des jeux comme Fortnite et des émissions comme The Mandalorien. C’est encore un prototype pour le moment, mais l’idée d’une Nintendo 3DS surdimensionnée pour faire ressortir les feuilles de calcul nous a tous fait trembler d’excitation. Pas vous ?