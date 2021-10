Le « Coffret Luxe » L’Orbe x La Maison Nordique pour Noël

L’Orbe est l’histoire d’un nouvel élixir. Une vodka artisanale d’avant-garde associée à un caviar raffiné.



Née du désir de capturer, grâce à une technique de micro-encapsulation unique, les ingrédients les plus rares et les plus précieux, L’Orbe s’est associé à La Maison Nordique, réputée depuis plus de 25 ans pour la grande qualité de ses produits, et notamment son fameux caviar de Sologne aux notes de noix et de noisettes, légèrement beurrées. De cette collaboration nait une vodka d’exception, infusée au caviar français de la Maison Nordique. Une création à regarder, savourer et à partager.

Pour les fêtes de fin d’année, L’Orbe Vodka x Caviar et La Maison Nordique se réunissent dans un coffret d’exception : le « Coffret Luxe ».

Chic et épuré, ce coffret contient :

• Une boîte de caviar Impérial de Sologne de 125g ou 250g

• Une clé à caviar gravée d’un esturgeon

• Deux mignonnettes de vodka L’Orbe Vodka x Caviar de 50 ml

• Deux cuillères en nacre perlière

• Une boîte de 30g de Perles de Chocolat

• Un pain de glace (3 heures d’autonomie)

Le coffret se compose essentiellement de bois. Son intérieur est recouvert de velours et de suédine et ses charnières sont en cuivre.

Prix du coffret :

• Avec une boite de 125g de Caviar Impérial de Sologne à 450€

• Avec une boite de 250g de Caviar Impérial de Sologne à 750€