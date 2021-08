Le chargeur mural Nano II d’Anker, la puissance dans un petit boîtier

Les ordinateurs portables ont longtemps été des bêtes assoiffées, consommant beaucoup de courant via des adaptateurs d’alimentation importants. Bien que le chargeur mural Nano II d’Anker ne rende pas votre ordinateur plus efficace, il bannira cette grosse brique de votre sac à dos.

Livrés en trois saveurs performantes, les engins au nitrure de gallium de deuxième génération d’Anker sont plus rapides et plus efficaces que jamais. Le plus costaud du lot est le 65W, qui est capable de remplir un MacBook USB-C en moins de deux heures – mais c’est moins de la moitié de la taille de l’équivalent 61W d’Apple. Vous n’avez pas besoin d’une nouvelle prise pour votre ordinateur portable ? Les variantes 45 W et 30 W sont encore plus simples, mais peuvent toujours fournir une alimentation rapide à une large gamme d’appareils, de votre smartphone à votre Nintendo Switch.