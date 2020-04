Le casque Vive Cosmos Elite HMD et la façade de tracking externe bientôt disponibles

Fans de VR, découvrez le casque Cosmos Elite HMD. Nous avons tenu compte de vos retours d’expérience et allons donc proposer, prochainement, cette option aux détenteurs d’un casque Vive (ou de stations de base et de contrôleurs). Dans les semaines à venir, nous allons ainsi lancer une version du casque seul : Cosmos Elite, et proposer la façade de tracking externe en tant qu’accessoire autonome. Et en cadeau, chaque achat sera accompagné du titre de VR Half-Life: Alyx.

Lancé la semaine dernière, le Vive Cosmos Elite combine le tracking externe et la souplesse de la plate-forme Cosmos pour répondre aux besoins des passionnés de divertissement virtuel les plus exigeants. Chaque casque Vive Cosmos offre une qualité graphique impressionnante (résolution de 2880 x 1700 pixels combinés), tout en étant agréable à porter. Il fait basculer en un instant l’utilisateur entre un environnement virtuel et le monde réel grâce à son design flip-up novateur.

Disponible au prix de 599 €, la version casque seul (destinée aux utilisateurs de stations de base et de contrôleurs Vive) sera accompagnée d’une façade de tracking externe (External Tracking Faceplate) préinstallée et du casque Cosmos. Pour tout achat, vous recevrez le jeu Half-Life: Alyx et 6 mois d’abonnement au service de contenus de VR en illimité Viveport Infinity.

La façade de tracking externe (External Tracking Faceplate), proposée au prix de 219 € en tant qu’accessoire pour le casque Vive Cosmos, est compatible avec les stations de base (versions 1.0 ou 2.0) ainsi qu’avec les contrôleurs Vive ou Vive Pro d’origine. Elle est facilement interchangeable avec la façade de tracking inside/out d’origine livrée avec le casque Vive Cosmos. La façade de tracking externe sera également accompagnée d’un code d’accès au jeu virtuel Half-Life: Alyx et de 6 mois d’abonnement offerts au service Viveport Infinity.

Le casque Cosmos Elite HMD sera disponible en avril (début des expéditions dans le monde), la date exacte de début de commercialisation variera selon la crise sanitaire.