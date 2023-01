Le casque Edifier WH950NB, un compagnon de voyage haute résolution

Le casque Edifier WH950NB est un rival du Sony XM5, mais pour près de la moitié du prix…

Il est difficile de trouver le casque parfait pour les vacances. Il faut plus que « l’annulation active du bruit” – il doit être adapté aux sacs, confortables à porter pendant la durée d’un vol long-courrier et durer tout aussi longtemps sur batterie. L’Edifier WH950NB estime qu’il coche toutes ces cases et sonne bien pour démarrer.

Les écouteurs sans fil ont clairement en vue l’excellent WH-1000XM5 de Sony, avec la certification Hi Resolution Audio Wireless grâce à la prise en charge du codec Bluetooth LDAC et des pilotes dynamiques de 40 mm adaptés à une plage de fréquences étendue de 20 Hz à 40 kHz. Il existe Bluetooth 5.3 pour la connectivité à deux appareils, ainsi que Google Fast Pair pour une configuration rapide sur un smartphone Android. Quatre micros intégrés gèrent les appels vocaux.



Il existe un choix de modes de suppression active du bruit, ce qui est pratique lorsque vous vous déplacez entre des zones avec différents niveaux de bruit de fond, et l’application compagnon d’Edifier vous permet de choisir entre les égaliseurs pour un son plus personnalisé. Le mode jeu supprime la latence pour un son parfaitement synchronisé.

Edifier promet 34 heures de lecture avec ANC activé, ou plus de 50 heures avec éteint, ce qui semble idéal pour les voyageurs fréquents. Une recharge de dix minutes via USB-C devrait également suffire pour sept heures d’écoute supplémentaires. Le confort et la commodité sont à l’ordre du jour, avec des coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme qui n’écraseront pas vos oreilles après des heures d’écoute, et un design pliable idéal pour se ranger dans un sac de voyage et se déplacer. Le bandeau est en acier inoxydable gainé de cuir protéiné.

Avec une image de marque minimale, ces écouteurs ont l’air convenablement haut de gamme, mais ils sont livrés sans le prix premium. Vous pouvez acheter le WH950NB dès maintenant pour 189 € sur Amazon, en noir et blanc.