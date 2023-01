Le cardan RS 3 Mini de DJI perd du poids pour une meilleure stabilisation

Bien qu’il existe des cardans assez intelligents, l’emballage des fonctionnalités apporte souvent un poids supplémentaire. Envie de laisser le poids derrière vous ? Surnommé le RS 3 Mini, ce stabilisateur de caméra de la taille d’une pinte permet de filmer d’une seule main sans sacrifier les fonctionnalités.

Le DJI RS 3 Mini pèse moins de 800 g / 1,8 lb sur la balance (795 g pour être exact), il n’alourdira donc pas votre tournage. En fait, il est 40 % plus léger que le RS 3 standard. Ne vous laissez pas décourager : il peut toujours transporter des caméras jusqu’à 2 kg, donc ne limitera pas l’équipement de caméra que vous pouvez attacher. DJI se dispute ici la prise en charge des appareils photo sans miroir et a testé le cardan avec le Sony A7S3, le Canon EOS R5 et le Fuji X-H2S. Vous devriez trouver le RS 3 Mini compatible avec la plupart des vivaneaux traditionnels.

Vous pourrez passer rapidement au tournage vertical, grâce aux plaques à dégagement rapide repensées de DJI. Ils vous permettent de glisser facilement les caméras sur le RS 3 Mini et n’offrent aucune limitation sur l’angle de rotation. Ces TikToks ne se filmeront pas tous seuls, après tout. Face à vous, vous trouverez un écran tactile couleur de 1,4 pouces pour un contrôle total de la RS 3 Mini. Il y a aussi un bouton d’enregistrement, un bouton de mode et un cadran de cardan pour un contrôle plus rapide.

Ledit bouton d’enregistrement prend en charge à la fois le contrôle de l’obturateur filaire et sans fil, qui s’étend au contrôle du zoom sur les appareils photo compatibles. Vous trouverez un port OTAN sur le côté du cardan, ainsi qu’un support pour des accessoires supplémentaires. DJI estime que le RS 3 Mini peut durer 10 heures sur une seule charge et peut se recharger en 2,5 heures. Et, bien sûr, vous pouvez vous connecter à l’application compagnon Ronin de DJI pour des fonctionnalités de tournage supplémentaires.

Vous vous sentez vif? Le cardan RS 3 Mini est disponible pour 369 $ directement auprès de DJI à partir d’aujourd’hui (comme nous l’avions prévu). Un pack combo est également disponible, qui comprend le DJI Mic, pour 698 $.