Le Canon EOS R5 enregistrera des vidéos 8K

Canon annonce le développement de l’EOS R5, un boîtier hybride plein format qui vient consolider le système EOS R. Développé en tenant compte des demandes du marché et des attentes exprimées par les utilisateurs, cet EOS R5 se caractérise par des possibilités inégalées en matière de vitesse d’acquisition, de résolution d’image, de vidéo 8K et des capacités inédites en matière de stabilisation d’image.

Cet EOS R5 va marquer une étape importante en terme de performance, avec une cadence d’acquisition de 12 im./sec en obturation mécanique et de 20 im./sec en obturation électronique. L’EOS R5 franchit aussi une étape supplémentaire dans la technologie de stabilisation en combinant et optimisant les systèmes de stabilisation, garantissant ainsi et quelle que soit la situation, des images nettes ou des contenus vidéo stables.

La disponibilité rapide des contenus et des images étant désormais aussi importante que l’acquisition de ces images elles-mêmes, l’EOS R5 sera compatible avec le transfert automatique des fichiers-images de l’appareil vers la plateforme cloud image.canon. Pour ces utilisateurs, ce transfert d’image automatique facilitera la visualisation instantanée de leurs réalisations sur différents périphériques fixes ou nomades. De plus l’EOS R5 comportera aussi deux emplacements pour cartes mémoire pour encore plus de commodité. Pour l’instant, aucun prix n ‘a été précisé pour cet EOS R5.