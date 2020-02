Le cadenas biométrique de Master Lock vous permet de ne plus vous soucier des clés égarées

Utilisez simplement vos doigts. Vous n’avez plus à perdre de temps à entrer un code pour déverrouiller votre téléphone, et Master Lock ne veut pas non plus que vous tripotiez une clé pour entrer dans votre abri de jardin. Son nouveau cadenas biométrique résiste aux intempéries et aux attaques grâce à un mécanisme à double verrouillage et double roulement à billes, mais son USP est un lecteur d’empreintes digitales. Le cadenas peut stocker jusqu’à 10 empreintes digitales différentes, afin que tout le monde dans la famille puisse y accéder. Pendant l’installation, allouez deux utilisateurs principaux et huit autres utilisateurs supplémentaires peuvent être ajoutés par la suite. L’inconvénient évident est que la serrure est alimentée par batterie, mais elle devrait durer un an.