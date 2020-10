Le 7 Pro de Realme, la bonne affaire smartphone de l’année

Et il y en a un encore moins cher… Si on vous proposait un nouveau smartphone avec un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un lecteur d’empreintes digitales intégré, un appareil photo principal de 64 MP, 8 Go de RAM et une batterie de 4500 mAh qui se recharge en un peu plus d’une demi-heure, combien êtes-vous prêt à payer pour cela ? Bien plus que 329 €, non ? Eh bien, rangez votre carte de crédit car c’est tout ce dont vous avez besoin pour vous offrir un Realme 7 Pro. Il embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, 128 Go de stockage et une caméra 32 MP à l’avant.

Si vous comptez vos sous, le 7 standard coûte 179 € de moins, est toujours livré avec un écran LCD Full HD + de 6,5 pouces, un processeur MediaTek Helio G95 et une configuration à quatre caméras à l’arrière. Les deux peuvent être précommandés dès maintenant.

Les realme 7 et realme 7 Pro sont par ailleurs les premiers appareils à avoir passé avec succès la vérification de la fiabilité des smartphones du TÜV Rheinland, qui comprend 22 tests majeurs et 38 tests mineurs, et couvre de nombreux scénarios d’utilisation courante.