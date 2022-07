Laurent-Perrier lance son édition limitée “Bambou”

Depuis 2016, la Maison Laurent-Perrier imagine chaque année un nouvel écrin pour magnifier la dégustation de ce champagne rosé d’exception. Proposé en édition limitée et réutilisable grâce à son fermoir, ce rituel de service désormais attendu par les amateurs de champagne et de design est, cette année, inspiré par la luxuriance des zones tropicales.

La Maison Laurent-Perrier, réputée depuis plus de 50 ans pour proposer un champagne rosé de macération aux parfums délicats et intenses de fruits rouges frais, est la seule grande Maison de Champagne à maîtriser ce savoir-faire exigeant, le mieux à même de

faire naître de très grands champagnes rosés.



Des tiges longilignes et de fines feuilles de bambou laissent entrevoir un flacon aux formes généreuses. Loin, très loin du vignoble champenois et de son climat continental souvent rude, le bambou porte de nombreux symboles positifs comme la légèreté, la

résistance et la pureté. La beauté foisonnante de son feuillage forme pour cette nouvelle édition de la robe Laurent-Perrier Cuvée Rosé, un merveilleux écrin.

Edition limitée « Bambou » de Laurent-Perrier Cuvée Rosé : 85 euros

Disponible à partir d’octobre