L’Audio Technica Sound Burger est de retour

La platine vinyle portable est de retour pour 2022…

L’un des tourne-disques les plus uniques d’Audio Technica fait son retour après quatre décennies. Le Sound Burger original était une platine vinyle passe-partout avec un style Pop Art et un port casque pour une écoute portable; la réédition 2022 est plus ou moins la même, uniquement mise à jour pour aujourd’hui.

Le design n’a pas vraiment changé, avec un mécanisme d’entraînement par courroie qui jouera à 33-1/3 et 45 RPM pour les singles ou les LP. Il utilise le stylet ATN3600L fiable et remplaçable par l’utilisateur d’Audio Technica, qui est à ressort pour équilibrer le vinyle. Un moteur à courant continu fournit une vitesse constante au plateau en alliage d’aluminium moulé sous pression.

Cependant, les composants internes sont tout nouveaux : les trois grosses piles D ont disparu, remplacées par une batterie rechargeable qui offre jusqu’à 12 heures de lecture. La charge se fait via USB-C, avec Bluetooth intégré pour une diffusion sans câble vers un casque ou un haut-parleur portable. Les sorties analogiques RCA vous permettent également de le brancher à un système stéréo domestique.



Audio Technica a ressuscité le Sound Burger pour marquer son 60e anniversaire, aux côtés d’autres éditions spéciales comme les écouteurs ATH-W2022 peints en fleurs de sakura et la cartouche AT-MC2022 plaquée or. La plaque tournante ravivée est cependant considérablement plus douce pour votre portefeuille que ces offres de premier plan – et sera produite en beaucoup plus grand nombre.

Les fans de vinyle pourront en acheter un dès maintenant, directement chez Audio Technica, pour 229 €.

Quiconque a un peu plus d’argent à portée de main devrait prendre note de l’AT-LP2022, une platine totalement transparente en acrylique transparent et équipée d’un stylet Shibata en édition limitée.

L’offre la plus haut de gamme ne verra que 3000 unités commercialisées dans le monde lorsqu’elle sera mise en vente plus tard cette année, 1199 €.