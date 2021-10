L’Apple Watch Series 7 sera disponible le 15 octobre

Apple a révélé la date de sortie de son Apple Watch Series 7 – elle sera disponible le vendredi 15 octobre prochain. Comme d’habitude avec Apple, les précommandes commencent une semaine avant, donc vendredi 8 octobre. Disponible en 41 mm et 45 mm, l’Apple Watch Series 7 propose de nombreuses nouvelles mises à jour par rapport à la Watch Series 6.

Charge plus rapide, plus durable

Le principal d’entre eux est un écran 20 % plus grand, aidé par l’intégration du capteur tactile sur l’écran OLED lui-même. Les lunettes sont plus étroites à 1,7 mm tandis que l’écran est également plus lumineux à l’intérieur. La charge a également été accélérée d’environ un tiers (vous obtenez 80% en 45 minutes) tandis qu’un verre plus épais est utilisé pour la rendre plus durable. Apple affirme que l’ensemble du verre a été rendu plus solide grâce à une base plate.

Apple a également cité pour la première fois un indice d’étanchéité conventionnel de 50 mètres plus une certification de résistance à la poussière IPX6. watchOS 8 est également sorti, apportant une autre nouvelle fonctionnalité clé pour la nouvelle montre – la saisie de chemin rapide pour une saisie de texte plus rapide.

Cette nouvelle montre connectée est disponible en cinq nouvelles finitions en aluminium (vert, bleu, rouge, starlight et minuit), deux finitions en titane et trois finitions en acier inoxydable, tandis que la Watch Series 3, plus petite et moins chère, et la très intéressante Watch SE de l’année dernière restent dans la gamme.