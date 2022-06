L’Apple MacBook Pro 13 pouces obtient un booster de puissance avec le M2

Le seul MacBook équipé d’une barre tactile restant…

Apple a lancé un nouveau MacBook Pro 13 pouces lors de sa WWDC, avec une mise à niveau matérielle importante grâce au processeur M2 de la société.

Le M2 contient huit CPU et jusqu’à 10 GPU. Il prend désormais en charge 24 Go de mémoire unifiée, ce qui devrait lui donner une longueur d’avance considérable sur le M1 que l’on trouve dans les machines Apple actuelles. Apple estime que cela le rend jusqu’à 18% plus rapide du côté du processeur et jusqu’à 35% plus rapide en ce qui concerne les graphismes. Il dispose de 50 % de bande passante en plus que l’ancien M1 et d’un moteur neuronal 40 % plus rapide pour le traitement des algorithmes.

À tous autres égards, ce MacBook Pro mis à jour est inchangé par rapport au modèle de la génération précédente. Cela signifie qu’il reste le seul modèle de la gamme avec une barre tactile à la place des touches de fonction physiques – les MacBook Pro 14 et 16 pouces et le MacBook Air 13 pouces l’ont depuis longtemps abandonné.

La conception générale n’a pas changé, vous obtenez donc toujours la même sélection (limitée) de ports Thunderbolt, une prise casque 3,5 mm et pas grand-chose d’autre. MagSafe ne fait pas la coupe, et il garde le même clavier. L’écran de 13,3 pouces reste également le même, avec une résolution de 2560 × 1600 – mais pas la technologie d’affichage Retina Liquid du nouveau MacBook Air, qui a fait l’objet d’une refonte plus spectaculaire au cours du même événement.

Les prix aux États-Unis devraient commencer à partir de 1299 $. Soit une augmentation de 100 $ par rapport au MacBook Air alimenté par M2. Ce nouveau MacBook Pro 13 pouces sera mis en vente à partir du mois prochain.