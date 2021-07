Lancement de la Yamaha Superjet Cup

Yamaha a le plaisir d’annoncer le lancement de la toute nouvelle Superjet Cup : une série de courses de Jet dédiées au tout nouveau Yamaha Superjet 4 temps.

La Superjet Cup est une série de courses monotype dédiées au Yamaha Superjet 4 temps qui se déroule au sein du championnat de France de Jet Vitesse et Slalom en partenariat avec la Fédération Française Motonautique (FFM). La Superjet Cup est ouverte à tout possesseur de Yamaha Superjet 4 temps.

Quatre dates sont au programme de la Superjet Cup :

– Le 31 juillet et 1er août à Ris Gare (63)

– Les 28 et 29 août à Moissac (82)

– Les 17, 18 et 19 septembre à Cavalaire sur Mer (83)

– Les 25 et 26 septembre à Sainte Maxime (83)