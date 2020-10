L’Analogue Duo ramène la NEC dans le futur

Analogue dévoile encore une magnifique console, appelée Duo qui promet de faire entrer votre collection de titres NEC dans le futur. Présenté comme « le système analogique à plus haute énergie ‘, la Duo (199 $) est compatible avec presque tous les systèmes et formats de jeu NEC jamais créés, y compris TurboGrafx-16, PC Engine, SuperGrafx, TurboGrafx CD, Super Arcade CD-ROM et PC- CD-ROM du moteur.

Cette Duo a été entièrement conçue en FPGA (il n’y a pas d’émulation ici) et est capable de lire ces titres vintage grâce à son emplacement pour cartouche comme l’original, son lecteur de CD-ROM et son port de contrôleur le rendant compatible avec Hucards, TurboChips et CD -ROM. La prise en charge Bluetooth offre une certaine accessibilité au 21e siècle en permettant aux joueurs de synchroniser jusqu’à quatre contrôleurs 8BitDo Bluetooth ou 2,4 g pour la lecture sans fil, tandis qu’un port HDMI ajoute la prise en charge de la vidéo 1080p et de l’audio numérique. La Duo devrait être lancé en 2021 et sera disponible aux couleurs des États-Unis et du Japon. Vous ne pouvez pas battre les classiques.