L’Alpine A110 remporte le Prix de la « voiture iconique » au Grand Prix Auto Moto 2022

Le magazine Auto Moto a décerné le Prix de la « voiture iconique » à l’Alpine A110 dans le cadre de la soirée de gala du Grand Prix Auto Moto qui s’est déroulée le 20 octobre à Paris. Un prix remis à Robert Bonetto, directeur ingénierie Alpine.

A l’occasion de son quarantième anniversaire, la rédaction d’Auto Moto rassemble autour d’elle quarante personnalités emblématiques pour désigner les marques automobiles qui ont marqué ces quatre décennies. Une occasion pour jeter un œil dans le rétroviseur et replonger ses lecteurs dans l’histoire du magazine au fil des modèles emblématiques.

Un prix prestigieux autour de 3 catégories : sportives, familiales et iconiques.

Une nouvelle victoire au palmarès important des trophées décernés : l’Alpine A110 remporte le Prix du Grand Jury « Spécial 40 ans » décerné à l’occasion du Grand Prix Auto Moto 2022. Le jury du magazine français a élu l’Alpine A110 gagnante dans la catégorie « voitures iconiques ».

Le titre de « voiture iconique » par Auto Moto vient s’ajouter à la liste des récompenses déjà nombreuses pour l’Alpine A110. Dernièrement, le modèle a été quatre fois récompensé à l’occasion des Automobile Awards 2022, ou encore nommée « meilleure voiture 2021 » par Auto, Motor und Sport, « Voiture de sport de l’année » pour la deuxième année consécutive lors des Trophées WHAT CAR? 2020 en Angleterre, et « Performance Car of the Year » par le BBC TopGear Magazine.