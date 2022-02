L’Alpine A110 puissance trois

Les trois versions de l’Alpine A110 possèdent chacune leur propre identité et leur propre territoire. A leur manière, elles offrent trois expériences de conduite différentes et pourtant authentiquement Alpine. Fidèles aux principes de légèreté et d’agilité d’Alpine, elles sont motorisées par un 4 cylindres 1.8 turbo couplé à une boite automatique 7 rapports Getrag à double embrayage humide.

L’Alpine A110 est la porte d’entrée dans l’univers Alpine. La combinaison de son châssis « Alpine » et de sa motorisation de 252 chevaux procure un plaisir de conduite évocateur de la Berlinette. Légère, précise et vive, l’A110 fait preuve d’agilité et de dynamisme en toutes circonstances.

La nouvelle Alpine A110 GT est le coupé sportif Grand Tourisme de la gamme. Sa motorisation de 300 chevaux couplée au châssis « Alpine » constitue le mariage idéal de la performance et du confort. D’une polyvalence et d’une élégance rare, l’A110 GT est la voiture de sport des trajets du quotidien comme des voyages au long cours.

La nouvelle Alpine A110 S se place au sommet de la gamme et met l’accent sur la performance. Son châssis « Sport » valorise pleinement le potentiel de son moteur de 300 chevaux. Sportive dans l’âme, elle reçoit en option des pneus semi-slick et un kit aérodynamique spécifique propres à satisfaire les conducteurs à la recherche d’un pilotage plus pointu notamment sur circuit. Redoutablement efficace, l’A110 S est un concentré d’émotions.

Badgée S à l’arrière et sur les seuils de porte, Nouvelle A110 S propose une expérience de conduite intensément sportive, intensément Alpine, avec une configuration sans concession : 300 chevaux, châssis, freins, échappement et sièges Sport. Redoutable d’efficacité en toutes circonstances, Nouvelle A110 S distille des sensations sur toutes les routes et à toutes les allures. Elle peut recevoir en option des appendices aérodynamiques en carbone, signes de performances assumées, ainsi qu’une carrosserie biton exclusive mêlant une carrosserie Orange Feu et toit noir profond.

L’équipement extérieur comprend le lettrage Alpine en chrome noir, les jantes de 18 pouces GT Race de couleur noir brillant, des pneus en 215/40 R18 à l’avant et de 245/40 R18 à l’arrière et des étriers de frein orange. L’habitacle reçoit de son côté un mobilier haut de gamme avec des sièges Sabelt Sport réglables sur 2 voies, un pédalier Sport en aluminium et un intérieur entièrement gaîné de microfibre et de surpiqures orange en combinant l’option « Pack Microfibre » à celle « Sièges Racing ». Les ceintures de sécurité orange, la sellerie des sièges 100 % microfibre et la prédisposition pour l’installation d’un harnais compétition sont des options intérieures spécifiques à la Nouvelle A110 S.

Pour le pilotage, l’A110 S s’équipe en option de pneus semi-slick Michelin PS Cup 2 Connect et d’un « Kit Aéro » permettant de libérer la vitesse de pointe à 275 km/h. Ce kit est composé d’un aileron arrière en carbone pour un meilleur appui aérodynamique, d’une lame avant en carbone et de carénages étendus à l’avant sous la voiture pour augmenter l’efficacité du diffuseur arrière et du plancher plat. A 275 km/h, la stabilité à haute vitesse est assurée par un gain de charge de 60 kg sur le train avant avec la lame carbone et de 81 kg sur l’arrière avec l’aileron carbone. Soit un appui au total augmenté de 141 kilos. Ainsi équipée, la Nouvelle A110 S peut délivrer tout son potentiel sur circuit.

Identifiable à sa couleur de lancement Gris Tonnerre et son badge « GT » à l’arrière ainsi que sur les entrées de portes, la nouvelle A110 GT constitue le mariage parfait entre performance et élégance avec son châssis « Alpine » et sa motorisation de 300 chevaux. La pureté de sa ligne extérieure, le raffinement de son habitacle et sa mécanique affûtée flattent les sens. L’équipement de série comprend le Park Assist (assistance au parking avant et arrière et caméra de recul) et les sièges Confort réglables sur 6 voies en cuir avec surpiqures bleues.

Désormais badgée « A110 », la A110 est la championne de l’agilité et du dynamisme grâce à une répartition optimale de sa masse (44 % à l’avant et de 56 % à l’arrière, moteur en position centrale arrière) et sa légèreté (1 102 kilos à vide). Equipée du châssis « Alpine » et de sièges Sport, l’A110 est source d’un plaisir de conduite pure, grâce à son efficacité et à son comportement communicatif en toutes circonstances.

Alpine A110, à partir de 59 500 €

Nouvelle Alpine A110 GT, à partir de 69 500 €

Nouvelle Alpine A110 S, à partir de 71 500 €