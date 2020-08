La Xbox Series X sortira bien en novembre

Pour Halo Infinite, il faudra attendre 2021. Mais en attendant, vous pourrez jouer à des milliers de jeux, couvrant quatre générations, lors de la sortie mondiale de la Xbox Series X en novembre, avec plus de 100 jeux optimisés pour la plus puissante de nos consoles verront le jour cette année.

Dès cette année, plus de 50 nouveaux jeux sortiront sur les deux générations de consoles à la fois et seront optimisés pour Xbox Series X, comme Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon et Watch Dogs: Legion. Grâce au Smart Delivery, il suffira d’acheter l’un de ces jeux une fois pour jouer à la meilleure version disponible, quelle que soit la génération de sa console.

Des titres inédits et exclusifs développés pour la Xbox Series X seront disponibles dès leurs lancements dans le Xbox Game Pass, comme The Medium, Scorn, Tetris Effect: Connected et d’autres encore.

Plus de 40 jeux à succès seront optimisés pour profiter de toute la puissance de la Xbox Series X comme Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Madden NFL 21 et d’autres..