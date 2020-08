La Xbox Series X dévoile sa nouvelle interface utilisateur

La nouvelle console et la Xbox One bénéficieront de la refonte à venir.

Nous nous préparons pour le lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5, relançant une nouvelle génération de jeux et relançant la vieille guerre des consoles. Microsoft et Sony ont leurs forces respectives en matière de jeux sur console, qu’il s’agisse de matériel, de sélection de jeux ou de services. Mais l’interface utilisateur a clairement toujours été une faiblesse du côté Xbox.

Même revue, l’interface Xbox One continue d’être lente et maladroite, en particulier par rapport à la fluidité de l’interface utilisateur PlayStation 4. Heureusement, Microsoft a compris le message: aujourd’hui, la société a révélé un certain nombre d’améliorations apportées à l’interface Xbox sur la nouvelle Xbox Series X et la Xbox One actuelle, ainsi que sur d’autres appareils de l’écosystème Xbox. Voici ce que vous devez savoir.

Propre et rapide

La nouvelle interface Xbox semble beaucoup plus intuitive que la version actuelle, ce qui montre clairement où vos yeux doivent pointer et comment se déplacer. En plus de cela, le texte sera également plus facile à lire, et toute l’expérience semble être taillée pour une accessibilité accrue.

Et bien que cela reste à voir, la nouvelle interface d’accueil serait également beaucoup plus rapide, avec un accès 50% plus rapide à l’écran d’accueil et 30% plus rapide lors du retrait d’un jeu. Elle est également extrêmement optimisée, occupant 40% de mémoire système en moins qu’auparavant.

Passez au mobile

Nous sommes à peu près tous scotchés à notre smartphone maintenant, et il est beaucoup plus rapide de taper un message sur un écran tactile que d’essayer d’utiliser un stick analogique et des boutons pour accomplir le même exploit. Microsoft voit maintenant cela.

Une nouvelle application mobile Xbox sera plus étroitement intégrée dans l’écosystème de jeu, ce qui facilitera la connexion dans la conversation. En plus de cela, votre terminal passera automatiquement à l’action pour vous permettre de partager tous les clips que vous avez enregistrés sur votre console, ce qui vous fera gagner un temps précieux lorsque vous publiez vos photos épiques et d’autres exploits de jeu sur les réseaux sociaux.

Shopping plus rapide

Naviguer dans la boutique Xbox est un autre problème pour le moment, mais c’est quelque chose d’autre que Microsoft corrigera cet automne. La société affirme que la nouvelle application de magasin est deux fois plus rapide qu’avant, que vous parcouriez les listes ou que vous chargiez des bandes-annonces tout en vérifiant de nouveaux jeux.

Microsoft dit également que tout cela est plus intuitif et plus facile à naviguer, ce qui simplifierait d’autant la recherche des jeux et du contenu associé que vous recherchez. A cela s’ajoutent des améliorations pour les parents qui souhaiteraient définir des limites d’accessibilité pour leurs enfants.