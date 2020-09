La Xbox Series S à 299 € promet des performances de nouvelle génération dans la “plus petite Xbox de tous les temps”

Petit prix, petite taille, grandes ambitions… Après des mois de fuites et de rumeurs, Microsoft a officiellement dévoilé la Xbox Series S, une console de nouvelle génération d’entrée de gamme qui ne coûtera que 299 €. Conçue pour offrir des « performances de nouvelle génération dans la plus petite Xbox jamais conçue ”, la série S est une machine mince uniquement numérique, 60% plus petite que la Xbox Series X, qui offre aux consommateurs une alternative moins chère à sa demi soeur qui doit être lancée en novembre.

Bien que les caractéristiques techniques officielles n’aient pas encore été publiées, des fuites indiquent que la série S – qui est essentiellement positionnée comme un pont le pour Xbox Game Pass – offrira une prise en charge de 120 im/s à 1440p, une conversion ascendante 4K, une lecture multimédia 4K, le raytracing DirectX. Elle embarquerait apparemment un SSD de 512 Go. Encore une fois, tout cela s n’a pas été confirmé par les pouvoirs en place chez Microsoft. Mais le géant vert de Redmond ne devrait pas tarder à partager des détails plus concrets.