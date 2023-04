La Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple de retour le 5 juin

Apple a annoncé aujourd’hui que sa conférence annuelle WWDC (Worldwide Developers Conference) aurait lieu en ligne du 5 au 9 juin 2023. Développeurs et étudiants auront l’opportunité de se réunir lors d’un évènement en personne qui se tiendra à Apple Park le jour de l’inauguration. Gratuite pour tous les développeurs, la WWDC23 mettra en exergue les toutes dernières nouveautés d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. Elle leur offrira également un accès privilégié aux ingénieurs d’Apple, ainsi qu’un aperçu des nouvelles technologies et des nouveaux outils à leur disposition pour leur permettre de concrétiser leurs idées, illustrant ainsi l’engagement constant d’Apple à aider les développeurs à créer des apps innovantes.

« La WWDC est l’une de nos périodes préférées de l’année chez Apple, car elle nous permet d’entrer en contact, que ce soit en ligne ou en personne, avec les développeurs talentueux du monde entier qui rendent cette communauté si fantastique », a déclaré Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations d’Apple. « L’édition 2023 de la WWDC s’annonce comme la plus grande et la plus exaltante que nous ayons organisée jusqu’à présent et nous avons hâte de rencontrer nombre d’entre vous en ligne et en personne au cours de cet évènement très spécial ! »

Outre les annonces faites lors de la keynote et du discours sur l’état de l’Union, le programme en ligne de cette année inclura également des séances, des TP personnalisés et la possibilité de dialoguer avec les ingénieurs d’Apple et les autres développeurs. Développeurs et étudiants pourront aussi assister à une journée spéciale à Apple Park le 5 juin pour suivre la Keynote et le discours sur l’état de l’Union en même temps que la communauté mondiale en ligne. Le nombre de places pour cet évènement en personne étant limité, les modalités d’inscription pour y assister sont disponibles sur le site Apple Developer et sur l’app.

La WWDC23 constitue également une occasion de soutenir les développeurs en devenir via le Swift Student Challenge, l’un des nombreux programmes d’Apple destinés à faire progresser les développeurs et les apprenants de tous âges qui se passionnent pour la programmation. Avec l’aide de Swift Playgrounds, une app révolutionnaire pour iPad et Mac qui permet d’apprendre le langage de programmation Swift de façon ludique et interactive, les étudiants du monde entier sont invités à créer une app Swift Playgrounds sur un sujet de leur choix. Les candidatures pour participer au challenge de cette année sont d’ores et déjà ouvertes, et les étudiants ont jusqu’au 19 avril pour soumettre leur projet. Pour plus d’informations, consultez le site web du Swift Student Challenge.