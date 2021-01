La Vitre, c’est (presque) de la téléportation !

Lancée en février 2019, la Vitre est une nouvelle manière d’interagir à distance. Une App associée à une caméra, une box et un écran tactile de grande taille vertical, qui permet de se voir de pleins pieds et à taille normale. Pour démarrer une discussion, rien de plus simple ! Il suffit de toquer sur l’écran comme on toquerait à la porte du bureau de son collaborateur. L’interlocuteur entend le « toc-toc » et n’a plus qu’à se présenter devant la Vitre. Pour clore la conversation, c’est également très intuitif, il faut faire un touch sur l’écran et l’on disparait.

Les fondateurs de la Vitre ont développé des logiciels de traitement du son et de l’image afin de garantir l’impression de contact et de proximité directe avec l’interlocuteur. La Vitre permet de téléporter des équipes et de se rencontrer instantanément partout dans le monde !

Le concept de la Vitre est très simple : un grand écran tactile à taille humaine, une enceinte, un kit box/caméra/micro et un support. À tout moment une personne peut venir « toquer » à la fenêtre et entrer directement en contact avec un collaborateur peu importe la distance qui les sépare. Le résultat est bluffant, la Vitre permet de se retrouver face à face avec son interlocuteur et de l’entendre, lui parler, le regarder, comme s’il était juste en face physiquement !

Pas de câble, pas de mot de passe, pas de réunion à programmer. : Tout a été mis en œuvre afin de recréer l’expérience du réel, notamment en matière de bande passante, le son est privilégié à l’image. Autrement dit, il n’y a pas de besoin de parler fort ni de parler près du micro pour se faire entendre et les nuisances sonores extérieures sont supprimées afin de fluidifier les discussions. La technologie développée par la Vitre permet aussi de tirer le meilleur parti des écrans tactiles qui deviennent des interfaces de partage et de collaboration. Il n’y a pas de retour d’image pour celui qui fixe l’écran afin de ne pas perturber l’échange. C’est le premier écran qui s’oublie pour mieux laisser la place à l’autre.

La Vitre permet de traduire instantanément la conversation. Chaque personne peut parler dans sa propre langue et son interlocuteur pourra lire la traduction en temps réel sur l’écran. Il y a plus de 30 langues disponibles pour une traduction immédiate ce qui facilite les échanges dans le monde entier.

L’application la Vitre est disponible pour un abonnement mensuel à 199 € HT par device. Transformer son écran en Vitre avec le Kit la Vitre (box, caméra, micro) à 1250 € HT. La Vitre fonctionne avec n’importe quel écran, l’expérience utilisateur est sublimée avec un écran tactile (un bundle comprenant Kit et écran tactile est disponible à partir de 3690€ HT)

https://lavitre.fr