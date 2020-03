La toute nouvelle smartwatch d’Oppo nous fait penser à quelque chose

Oppo a dévoilé un meilleur aperçu de sa prochaine montre intelligente, simplement appelée Oppo Watch. Impossible de ne pas faire immédiatement de comparaisons avec l’Apple Watch. Tout comme son homologue de Cupertino, cette montre Oppo présente un visage carré arrondi, un bracelet lisse et mat et même une interface utilisateur assez familière.

L’imitation, bien sûr, est la forme de flatterie la plus sincère, et Oppo espère probablement que les consommateurs verront sa montre – qui fonctionnera avec les appareils Android – comme une alternative bon marché à la montre premium d’Apple. Bien qu’il n’y ait pas encore d’informations sur son prix ou ses caractéristiques, Oppo a promis d’en révéler plus lors de son prochain événement Find X2, le 6 mars. Restez à l’écoute !