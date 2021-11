La TAG Heuer Only Watch Carbon Monaco adjugée 275000 €

TAG Heuer est fier d’annoncer le résultat exceptionnel obtenu par sa création, la montre Only Watch Carbon Monaco. Cette pièce unique a été vendue au prix de 275.000 €, soit près de six fois son estimation, lors de l’édition Only Watch 2021 à Genève. L’intégralité des bénéfices sont reversée à la recherche sur la myopathie de Duchenne. La somme représente la somme la plus élevée jamais payée pour une montre contemporaine TAG Heuer. Ce garde-temps spectaculaire incarne l’esprit de l’ultra-rare Monaco « Dark Lord » des années 1970 dans une version unique et haut de gamme en carbone de l’inimitable chronographe à boîtier carré.

La TAG Heuer Only Watch Carbon Monaco, lot 48 de la vente, était l’une des vedettes de la vente qui s’est déroulée le 6 novembre à Genève lors de la vente aux enchères biennale de montres de luxe en faveur de la recherche pour combattre la myopathie de Duchenne.

“Nous sommes ravis que notre montre ait remporté un tel succès lors de la vente aux enchères Only Watch, mais surtout, nous sommes très fiers que les bénéfices pourront aider à poursuivre les recherches sur la myopathie de Duchenne. » a déclaré Frédéric Arnault, directeur général de TAG Heuer. « Nous tenons également à remercier chaleureusement tous les enchérisseurs qui ont manifesté leur intérêt pour la Only Watch Carbon Monaco et lui ont permis d’obtenir un résultat aussi exceptionnel pour cette cause importante. Nous espérons que le gagnant appréciera de porter l’une des montres les plus spectaculaires et imaginatives que nous ayons jamais créées et qui incarne parfaitement l’esprit et les valeurs de TAG Heuer.

La TAG Heuer Only Watch Carbon Monaco a été produite en un exemplaire unique. Avec son boîtier son mouvement en carbone et son innovant spiral, cette pièce est un tour de force horloger qui reflète à la fois le riche héritage de plus d’un demi-siècle de la TAG Heuer Monaco, tout le savoir-faire et l’innovation de pointe de la Maison. Le résultat est une montre exceptionnelle qui est à la fois un clin d’œil au passé et un symbole de l’ambition de TAG Heuer en termes d’horlogerie avant-gardiste. Du mouvement fini à la main au cadran ajouré, en passant par la masse oscillante peinte à la main, la Only Watch Carbon Monaco incarne parfaitement la philosophie de TAG Heuer, qui tout en respectant les techniques horlogères traditionnelles, innove avec des matériaux de pointe et avant-gardistes et une conception moderne.

La montre TAG Heuer Only Watch Carbon Monaco est animée par le calibre Heuer 02 créé par TAG Heuer, un mouvement chronographe automatique maison fabriqué en Suisse avec une réserve de marche de 80 heures. Il s’agit d’une expression unique de la Heuer 02, créée exclusivement pour l’occasion. Le mouvement a non seulement été superbement décoré à la main, mais il est aussi doté de l’innovant spiral en carbone développé par l’Institut TAG Heuer. Présent pour la première fois dans un calibre Heuer 02 et donc dans une TAG Heuer Monaco, le spiral en carbone offre des résultats exceptionnels en termes d’anti-magnétisme, de résistance aux chocs, de stabilité en termes de température et une géométrie repensée pour des performances chronométriques remarquables.