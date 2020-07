La TAG Heuer Connected prend des couleurs pour l’été

TAG Heuer enrichit sa collection Connected avec trois nouvelles références introduisant ainsi de nouvelles couleurs et de nouveaux styles. Après le lancement en mars de la troisième génération de TAG Heuer Connected et de la nouvelle édition Golf en juin, ces nouveaux modèles s’appuient sur le succès de l’élégante ligne de montres intelligentes avec de nouveaux looks et matériaux : deux boîtiers en acier avec lunette en céramique bleu océan et un boîtier ultra léger en titane sablé.

Les trois nouveaux modèles de 45 mm se distinguent dans un premier temps par leur design. Deux TAG Heuer Connected sont en acier inoxydable avec une lunette en céramique bleu et sont déclinées sur un bracelet en acier ou un bracelet sport en caoutchouc bleu. La troisième version est en titane sablé sur un bracelet sport en caoutchouc noir.

En plus de proposer de nouveaux modèles, la maison profite de ce lancement pour développer sa gamme de bracelets. De Nouvelles couleurs telles que le jaune et vert néons rejoignent le rouge et orange vifs ou encore le kaki ultra contemporain. La collection TAG Heuer Connected offre ainsi une large gamme de styles permettant à l’utilisateur une personnalisation avancée et de l’adapter à n’importe quelle occasion : une réunion importante ? Le bracelet acier donne un look élégant et confond la TAG Heuer Connected avec une montre mécanique classique. Une partie de golf ? Le bracelet en caoutchouc et le boîtier titane accompagne l’utilisateur dans sa performance.

Cette TAG Heuer Connected peut aussi être encore plus personnalisée grâce à une variété de cadrans originaux créés en interne pour faire écho à l’esthétique et à l’esprit de la maison. En plus de ces trois nouvelles pièces, TAG Heuer introduit des cadrans colorés, disponibles pour toutes les générations de montres TAG Heuer Connected. Ces adrans numériques comprennent des variations de couleurs vives des six modèles actuellement disponibles dans la collection courante et un tout nouveau cadran appelé Hélios.

Les trois compteurs du cadran Hélios, proposent les fonctions classiques d’un chronographe et peuvent être modifiés pour intégrer trois nouvelles complications numériques inspirées par l’été, les vacances et le rythme des journées : Le compteur à 9 heures peut afficher les heures de lever et de coucher du soleil, le compteur à 3 heures peut afficher les prévisions météo ou un second fuseau horaire, le compteur à 6 heures, affiche le guichet date et un indicateur de réserve de marche de la montre.